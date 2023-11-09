Як зростали споживчі ціни протягом року
Рівень річної інфляції у жовтні зменшився до 5,3%, що стало найнижчим показником з грудня 2020 року. Нагадаємо, що НБУ у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року до 5,8%.
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- Разом з тим зростання цін на товари та послуги у жовтні 2023 року пришвидшилося до 0,8% проти вересневого показника у 0,5%.
- З початку року ціни зросли на 3,8%.
Як змінились ціни у жовтні
В загальному продукти харчування у жовтні подорожчали на 1%:
- на 14% – подорожчали овочі;
- на 10,1% – 2,1% – зросла ціна яєць та молока;
- на 1,7% – 1% – змінилась ціна на масло та сир з творогом.
Як змінились ціни на інші позиції
- Ціна на транспорт зросла на 1,5% через зростання ціни пального аж на 3,5%;
- Категорія "Одяг та взуття" подорожчала на 0,7% – 0,4%;
- А ціна на залізничний пасажирський транспорт здешевшала на 3,5%.
Який рівень інфляції прогнозуються
У листопаді Кабмін покращив прогноз інфляції на 2023 рік, зменшивши його з 14,7% до 7,1%. На наступний рік прогноз також покращили, зменшивши його з 10,8% до 9,7% (розрахунок від грудня до грудня).
Зменшення рівня інфляції в першу чергу пояснюється великою кількістю доступних продуктів харчування, завдяки високим врожаям, зростанням виробництва та труднощами у сфері експорту сільськогосподарської продукції.