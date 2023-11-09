Как росли потребительские цены в течение года
Уровень годовой инфляции в октябре уменьшился до 5,3%, что явилось самым низким показателем с декабря 2020 года. Напомним, что НБУ в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. до 5,8%.
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- Вместе с тем, рост цен на товары и услуги в октябре 2023 года ускорился до 0,8% против сентябрьского показателя в 0,5%.
- С начала года цены выросли на 3,8%.
Как изменились цены в октябре
В общем продукты питания в октябре подорожали на 1% :
- на 14% – подорожали овощи;
- на 10,1% – 2,1% – возросла цена яиц и молока;
- на 1,7% – 1% – изменилась цена на масло и сыр с творогом.
Как изменились цены на другие позиции
- Цена на транспорт выросла на 1,5% из-за роста цены горючего аж на 3,5% ;
- Категория "Одежда и обувь подорожала на 0,7% – 0,4%;
- А цена на железнодорожный пассажирский транспорт подешевела на 3,5%.
Какой уровень инфляции прогнозируется
В ноябре Кабмин улучшил прогноз инфляции на 2023 год, уменьшив его с 14,7% до 7,1%. На следующий год прогноз также улучшили, уменьшив его с 10,8% до 9,7% (расчет с декабря по декабрь).
Уменьшение уровня инфляции в первую очередь объясняется большим количеством доступных продуктов питания, благодаря высоким урожаям, ростом производства и трудностям в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.