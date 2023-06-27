Долар знову опустився в ціні: де найвигідніше купити валюту

В банках та на чорному ринку станом на сьогодні курс залишається майже без змін. Однак ситуація в обмінниках зовсім інша.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,80 гривні (+10 копійок проти 26 червня), а продаж – 37,35 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (без змін), а продають в середньому за 41 гривню (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,63 гривні (-25 копійок), а продаж – 37,31 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продаж – (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,38 гривні (-24 копійки), а продаж – 41,03 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,28 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 40,80 гривні (+5 копійок), а продають за 40,98 гривні (+3 копійки).

Яким буде курс цього тижня

У розмові з 24 Каналом банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня курс долара був без значних коливань. Вартість змінювалася в межах 37,15 – 37,25 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього тижня слід очікувати зростання волатильності на ринку через наближення перехідної дати. Все через сезон виплати зарплат українцям та сплати податків. Це дає можливість учасникам валютного ринку, особливо спекулятивно налаштованим, спробувати розхитати ринок.

Тому слід очікувати на пожвавлення курсового руху найближчими днями. За словами експертки, долар знаходитиметься в межах коридору 36,5 – 37,6 гривні.