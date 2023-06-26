Відсоткові ставки за мікрокредитами можуть обмежити

Таку ініціативу впровадили народні депутати, повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.

Загалом у Раді хочуть ввести такі зміни:

обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день, від загального розміру кредиту (приблизно 350% річних);

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом;

зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Як Україні вдається покривати дефіцит в бюджеті

Значну роль у цьому питанні грає міжнародна підтримка, яка надходить до нас регулярно. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла для 24 Каналу, що ситуація контрольована.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Кожну другу гривню українського бюджету ми витрачаємо на потреби оборони. Фактично, маємо обороні видатки, які дорівнюють загальним видаткам до повномасштабного вторгнення. Наша видаткова частина бюджету зросла вдвічі.

В другу половину бюджету входять соцвиплати, допомога ВПО, потреби відновлення тощо. Ці сфери потрапляють в площину дефіциту бюджету, який фінансується з допомогою міжнародних партнерів.

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