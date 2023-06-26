Процентные ставки по микрокредитам могут ограничить

Такую инициативу ввели народные депутаты, сообщил председатель Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Читайте также Проценты будут только расти: какой будет депозитная ставка в июле

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка - более 1 000% годовых.

В целом, в Раде хотят ввести следующие изменения:

ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита (примерно 350% годовых);

запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита;

обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Как Украине удается покрывать дефицит в бюджете

Значительную роль в этом вопросе играет международная поддержка, которая поступает к нам регулярно. Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа рассказала для 24 Канала, что ситуация контролируемая

Роксолана Подласа Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Каждую вторую гривну украинского бюджета мы тратим на нужды обороны. Фактически, есть оборонные расходы, которые равны общим расходам до полномасштабного вторжения. Наша расходная часть бюджета выросла вдвое.

Во вторую половину бюджета входят соцвыплаты, помощь ВПЛ, потребности восстановления и т.д. Эти сферы попадают в плоскость дефицита бюджета, финансируемого за счет интернациональных партнеров.

Больше всего нам помогли: