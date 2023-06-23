Что будет с процентной ставкой на следующей неделе

НБУ все же сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых, еще как минимум в месяц, так что существенных изменений в депозитах ждать не стоит, рассказал банкир Дмитрий Замотаев для 24 Канала.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА Для прибыли граждан будет продолжаться "золотой период" для открытия гривневых депозитов на срок от 9 месяцев до 1 года под наиболее привлекательные проценты (напомню, по состоянию на конец июня максимальные ставки по гривневым вкладам на срок от 3 месяцев до 1 года составляют 20 – 21%)

По итогам года инфляция может составить 15,3%, а максимальная прибыль по гривневым вкладам до 6% годовых. Также будут постепенно развиваться депозитные программы в иностранной валюте.

Напомним! С середины июня некоторые банки существенно увеличили проценты по депозитам в валюте с 0,1-0,2% до 1,5-2%. Такой резкий рост доходности свидетельствует об усилении конкуренции между банками за деньги граждан.

Количество граждан, которые воспользуются возможностью открыть длительный депозит, продолжит расти. По итогам июня до 75% всех новых депозитов будет оформлено именно на наиболее длительный срок (от 9 месяцев до 1 года),

– сказал банкир.

Доля банков, которые будут увеличивать проценты по депозитам, будет постепенно расти. Средние ставки по депозитам от 3 месяцев не изменятся – 12 – 13%, а от 3 месяцев до 1 года – 18%. В то же время максимальные ставки по вкладам превысят 21%.

Что будет в следующие 3 месяца

Дмитрий Замотаев предполагает, что осенью НБУ на основании экономических факторов, таких как низкая инфляция, сбалансированность госбюджета за счет международной финансовой помощи и т.п., может несколько снизить размер учетной ставки – на 2 – 5%. Такое уменьшение будет фактически означать наступление периода снижения ставок по депозитам.

Напомним! Рост ставок по гривневым депозитам был обусловлен политикой НБУ по укреплению гривни и привлечению в экономику излишка наличной гривны. Регулятор ввел 3-месячные депозитные сертификаты по ставке в 25%, что совпадает с размером учетной ставки.

В то же время существует большая вероятность, что в следующем месяце будут набирать "обороты" депозиты в иностранной валюте. В настоящее время максимальные ставки продолжительностью до 1 года достигли 3%. Однако мы не исключаем, что за месяц максимальные проценты могут увеличиться до 3,5%, а количество банков, которые будут развивать (или возобновят) свои валютные депозитные программы, будет расти,

– рассказал банкир.

Он предполагает, что в трети банков, в которых сейчас действуют валютные депозитные программы, пересмотрят ставки – в июле средний рост доходности таких вкладов может составить от 0,2% до 1%.

Таким образом, можем констатировать, что шаг за шагом, месяц за месяцем банковская система постепенно приобретает очертания стабильной и прогнозируемой: об этом могут свидетельствовать как параллельное развитие гривневых и валютных депозитов с наиболее выгодными для граждан условиями размещения средств, так и конкурирование банков за клиентов. , являются хорошими признаками,

– добавил Замотаев.

Дмитрий Замотаев прогнозирует, что именно в июле может начаться тренд к постепенному снижению ставок по гривневым вкладам, ведь все будет зависеть от решения НБУ по учетной ставке.