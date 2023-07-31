Долар впав за вихідні: де найсуттєвіше подешевшала ціна

Долар в банках, обмінниках та на чорному ринку вже декілька днів поспіль сягає 37 гривень та вище. Втім на чорному ринку та обмінниках вартість американської валюти все ж впала на 16 – 17 копійок при купівлі за вихідні.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 31 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 37 гривень (без змін проти 28 липня), а продаж – 37,80 гривні (+10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,95 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (-17 копійок), а продаж – 37,67 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,23 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,89 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,39 гривні (-16 копійок), а продаж – 37,60 гривні (-10 копійок).

(-16 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 41,45 гривні (-14 копійок), а продають за 41,80 гривні (-15 копійок).

Скільки коштуватиме долар у серпні

Як розповів 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, після червневого зміцнення гривні, коридор коливань майже не зміниться. Відтак, завершення липня – це майже проєкція на весь серпень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щоденно курс може змінюватись у межах 0,1 – 0,3 гривні. Відтак варто очікувати, що вірогідні коливання не вийдуть за межі 37 – 38 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро.

Як додає банкір, курс євро формуватиме співвідношення пари євро/долар на міжнародному ринку. А за прогнозами серпень буде достатньо стабільним інертним періодом, тому переживати не варто.