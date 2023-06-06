Долар знову різко опустився: де вигідно придбати валюту

Лише вчора долар в банках при купівлі становив рівно 37 гривень, однак вже сьогодні зранку валюта опустилася нижче цієї позначки – аж до 36,90 гривні. Євро теж опустилося нижче 40 гривень.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (-10 копійок проти 5 червня), а купити за 37,38 гривні (-12 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 39,80 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,45 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,00 гривні (+1 копійка), а продають – за 37,28 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,10 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,28 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,15 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,26 гривні (+6 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+6 копійок). Євро купують по 40,08 гривні (+3 копійки), а продають за 40,25 гривні (-3 копійки).

Ні ростиме, ні укріплюватиметься: що буде з курсом

Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповів, що курс зараз доволі стабільний і жодних підстав як шаленого росту, так і різкого спаду не передбачається.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Курс у нас зараз доволі стабільний. Є всі підстави для того, щоб безготівковий курс, а це 90% усіх операцій, зберігався стабільно. НБУ навіть збираються робити пом'якшення й переходити до плаваючого валютного курсу ближчими місяцями.

Крім того, шаленого росту на валютному ринку теж не очікується, як і підстав щодо укріплення.

Курс коливається в рамках плюс-мінус 1 – 2 гривні й, в принципі, людям не варто звертати увагу на це. Адже цей курс важливий більше для контрабандистів, які закуповують "чорний" товар, для певних "схемників" та маніпулянтів, а також для тих, хто хоче під подушкою зберігати євро та долари,

– додає співрозмовник.