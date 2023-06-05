Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,00 гривні (-10 копійок проти 2 червня), а купити за 37,50 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 39,90 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,52 гривні (-8 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,92 гривні (-8 копійок), а продають – за 37,32 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,35 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,20 гривні (-17 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-17 копійок). Євро купують по 40,05 гривні (-15 копійок), а продають за 40,28 гривні (-12 копійок).

Коли долар буде на рівні офіційного

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповідає 24 Каналу, що цілком ймовірно, що офіційний, банківський та курси обмінників можуть поступово з'єднуватися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на вдосконалену НБУ інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", особливо, що стосується мети стійкої гривні, можемо припустити, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання" офіційного, банківського та курсу обмінників в один курс.

Відтак, вірогідно, до "возз’єднання" з теперішніх 2—2,5% різниця між офіційним курсом і курсом обмінників може ще більше скоротитися – до 1–1,5%. А поступова уніфікація курсу сприятиме поверненню гнучкого курсу, зняття частки валютних обмежень тощо.

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