Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 июня наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,00 гривны (-10 копеек против 2 июня), а купить за 37,50 гривны (-5 копеек).

Читайте также Украина перейдет с долларов на евро: почему может измениться торговая политика

Наличное евро банки покупают за 39,90 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,52 гривны (-8 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,92 гривны (-8 копеек), а продают – за 37,32 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,95 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,35 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,20 гривны (-17 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-17 копеек). Евро покупают по 40,05 гривны (-15 копеек), а продают за 40,28 гривны (-12 копеек).

Когда доллар будет на уровне официального

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рассказывает 24 Каналу, что по всей вероятности, что официальный, банковский и обменные курсы могут постепенно соединяться.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и обменных курсов в один курс.

Следовательно, вероятно, к "воссоединению" с нынешних 2—2,5% разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться до 1–1,5%. А постепенная унификация курса будет способствовать возвращению гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.