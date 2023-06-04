Экономика мигрирует в еврозону

Как пояснила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, экономика Украины начала мигрировать в еврозону еще до того, как страна стала кандидатом в члены Евросоюза. Одной из причин, по ее словам, стала активизация прекращения экономических связей с Россией.

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При этом, подчеркнула она, эта миграция стала естественным процессом. Ведь Украина географически находится в еврозоне.

Екатерина Рожкова Первый заместитель председателя Национального банка Украины Это для нас ближе, разумеется, удобно логистически. Поэтому экономика с точки зрения торговых сделок туда уже мигрирует. И будет мигрировать. Ведь Украина имеет мощный потенциал.

Будут ли украинцы наращивать сбережения в евро, а не долларах

В то же время, отметила первая заместитель главы НБУ, в будущем можно ожидать увеличения украинцами доли сбережений в евро, а не долларах. Однако для этого, отметила она, должно реализоваться несколько условий:

превышение экспортно-импортных операций в евро над долларовыми;

активное использование евро в расчетах гражданами.

Помочь же последнему, подчеркнула Рожкова, могут те украинцы, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть Украину – и переехать в страны ЕС.

Каким будет курс евро в начале июня

Со своей стороны, банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом, спрогнозировал, что с 5 по 11 июня резких изменений в наличном курсе евро не предполагается.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА На наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация: курс евро будет находиться в пределах 40 – 41 гривны. Такой курсовой диапазон наблюдается за последние несколько недель.

Кроме того, отметил он, ежедневные колебания курсов будут незначительными. Ожидается, что они составят в среднем 0,3 – 0,5 гривны.

Обратите внимание! На следующей неделе курс валют будет предшествовать под влиянием наполнения бюджета в результате экспортных поступлений, внутренних налогов и макрофина, а также баланса предложения и спроса на наличную валюту.