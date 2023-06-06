Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 6 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (-10 копійок проти 5 червня), а купити за 37,38 гривні (-12 копійок).
Читайте також Долар все нижче і нижче: що буде з гривнею до кінця тижня
- Готівкове євро банки купують за 39,80 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,45 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,15 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,26 гривні (+6 копійок).
- Євро купують по 40,08 гривні (+3 копійки), а продають за 40,25 гривні (-3 копійки).
Ні ростиме, ні укріплюватиметься: що буде з курсом
Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповів, що курс зараз доволі стабільний і жодних підстав як шаленого росту, так і різкого спаду не передбачається.
Курс у нас зараз доволі стабільний. Є всі підстави для того, щоб безготівковий курс, а це 90% усіх операцій, зберігався стабільно. НБУ навіть збираються робити пом'якшення й переходити до плаваючого валютного курсу ближчими місяцями.
Крім того, шаленого росту на валютному ринку теж не очікується, як і підстав щодо укріплення.
Курс коливається в рамках плюс-мінус 1 – 2 гривні й, в принципі, людям не варто звертати увагу на це. Адже цей курс важливий більше для контрабандистів, які закуповують "чорний" товар, для певних "схемників" та маніпулянтів, а також для тих, хто хоче під подушкою зберігати євро та долари,
– додає співрозмовник.