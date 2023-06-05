Як змінився курс долара за рік

Лише за травень 2023 року курс долара знизився на 0,5% до 37,59 гривні. Така тенденція спостерігається з минулого червня, а порівняно з груднем 2022 курс знизився на 6,5%.

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Нагадаємо! За квітень обсяг продажу банками та обмінними пунктами валюти в готівці склав 1,62 мільярда доларів. Своєю чергою в населення купили 1,37 мільярда доларів.

Яким буде курс долара протягом тижня

У коментарі для 24 Каналу економіст Олег Гетман пояснив, що курс готівкового долара це лише десята частка того, що відбувається на торгах щодня. На його думку, на нього орієнтуватися не варто, тому що він лише вказує на настрої спекулянтів, валютних "махінаторів" та панічного населення.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Курс у нас зараз доволі стабільний. Є всі підстави для того, щоб безготівковий курс, а це 90% усіх операцій, зберігався стабільно. НБУ навіть збираються робити пом'якшення й переходити до плаваючого валютного курсу ближчими місяцями.

Він зауважив, що валютний курс найближчим часом буде у стабільному стані.

Курс коливається в рамках плюс-мінус 1 – 2 гривні й, в принципі, людям не варто звертати увагу на це. Адже цей курс важливий більше для контрабандистів, які закуповують "чорний" товар, для певних "схемників" та маніпулянтів, а також для тих, хто хоче під подушкою зберігати євро та долари,

– пояснив він.

Банкірка Анна Золотко вважає, що зміцнення гривні спричинило обмеження попиту та збільшення пропозиції. На її думку, курс теж буде без кардинальних змін.

Анна Золотко Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мій погляд, цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 37 – 37,6 гривні за долар.

Який курс долара 5 травня

Курс долара за вихідні продовжив тенденцію до зниження. Продаж впав на 10 копійок, а на чорному ринку – на 17 копійок. Купівля теж змінилася у бік зміцнення гривні, але меншою мірою – приблизно 5 копійок.