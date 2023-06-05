Нагадуємо, що 5 червня долар в банках зупинився при купівлі на позначці 37 гривень, а в обмінниках – аж на 36,92 гривні. Експерти навіть припускають, що якщо долар надалі падатиме, готівковий курс та офіційний можуть з'єднатися.

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Теперішня ситуація з курсом — не показник

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман зауважив, те що ми спостерігаємо в обмінниках – готівковий долар і це лише десята частка того, що відбувається на торгах щодня на безготівковому ринку, міжбанку.

Єдине, що це показує – настрої спекулянтів, валютних "махінаторів" та панічного населення. Тому орієнтуватися на це не варто, каже Гетман.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Курс у нас зараз доволі стабільний. Є всі підстави для того, щоб безготівковий курс, а це 90% усіх операцій, зберігався стабільно. НБУ навіть збираються робити пом'якшення й переходити до плаваючого валютного курсу ближчими місяцями.

Що стосується валютного курсу, то підстав на шалений ріст зараз точно не має. А підстав, щоб він укріплювався, а гривня міцнішала, теж не має.

Курс коливається в рамках плюс-мінус 1 – 2 гривні й, в принципі, людям не варто звертати увагу на це. Адже цей курс важливий більше для контрабандистів, які закуповують "чорний" товар, для певних "схемників" та маніпулянтів, а також для тих, хто хоче під подушкою зберігати євро та долари,

– додає співрозмовник.

Готівковий курс на рівні 36,6: коли таке можливе

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на вдосконалену НБУ інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", особливо, що стосується мети стійкої гривні, можемо припустити, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання" офіційного, банківського та курсу обмінників в один курс.

Схожу думку припустив й керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. Він не виключає ймовірності, що готівковий курс може опуститися нижче офіційного.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало.

Крім того, на думку експерта, долар може знаходитися у той час в діапазоні від 36,5 до 37,5 гривні.

Чого чекати від курсу цього тижня

За словами банкірки Анни Золотько, на початку червня гривня почала стрімко зміцнюватися. Такий тренд, за словами Золотько, обмежує попит та збільшує пропозицію: ті з українців, хто планував продати долари чи євро, намагаються це зробити якомога раніше;

а покупці, навпаки, вичікують на більш прийнятний курс.