Напоминаем, что 5 июня доллар в банках остановился при покупке на отметке 37 гривен, а в обменниках – на 36,92 гривны. Эксперты даже предполагают, что если доллар будет дальше падать, наличный курс и официальный могут соединиться.

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Нынешняя ситуация с курсом – не показатель

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман заметил, что мы наблюдаем в обменниках – наличный доллар и это лишь десятая доля происходящего на торгах ежедневно на безналичном рынке, межбанке.

Единственное, что это показывает – настроения спекулянтов, валютных махинаторов и панического населения. Потому ориентироваться на это не стоит, говорит Гетман.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Курс у нас сейчас достаточно стабилен. Есть все основания для того, чтобы безналичный курс, а это 90% всех сделок, сохранялся стабильно. НБУ даже собираются делать смягчение и переходить к плавающему валютному курсу в ближайшие месяцы.

Что касается валютного курса, то оснований на бешеный рост сейчас точно нет. А оснований, чтобы он укреплялся, а гривна крепла, тоже не имеет.

Курс колеблется в рамках плюс-минус 1—2 гривны и, в принципе, людям не следует обращать внимание на это. Ведь этот курс важен больше для контрабандистов, закупающих "черный" товар, для определенных "схемщиков" и манипулянтов, а также для тех, кто хочет под подушкой хранить евро и доллары.

– добавляет собеседник.

Наличный курс на уровне 36,6: когда такое возможно

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения".

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и обменных курсов в один курс..

Похожее мнение предположил и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Он не исключает вероятности, что наличный курс может опуститься ниже официального.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно.

Кроме того, по мнению эксперта, доллар может находиться в то время в диапазоне от 36,5 до 37,5 гривны.

Чего ждать от курса этой недели

По словам банкирши Анны Золотько, в начале июня гривна начала стремительно укрепляться. Такой тренд, по словам Золотько, ограничивает спрос и увеличивает предложение: те из украинцев, кто планировал продать доллары или евро, пытаются это сделать как можно раньше;

а покупатели, напротив, выжидают на более приемлемый курс.