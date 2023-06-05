Как изменился курс доллара за год

Только за май 2023 года курс доллара снизился на 0,5% до 37,59 гривны. Такая тенденция наблюдается с прошлого июня, а по сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,5%.

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Напомним! За апрель объем продаж банками и обменными пунктами валюты в наличных деньгах составил 1,62 миллиарда долларов. В свою очередь у населения купили 1,37 миллиарда долларов.

Каким будет курс доллара в течение недели

В комментарии для 24 Канала экономист Олег Гетман объяснил, что курс наличного доллара это лишь десятая часть того, что происходит на торгах каждый день. По его мнению, на него ориентироваться не стоит, потому что он лишь указывает на настроения спекулянтов, валютных махинаторов и панического населения.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Курс у нас сейчас достаточно стабилен. Есть все основания для того, чтобы безналичный курс, а это 90% всех сделок, сохранялся стабильно. НБУ даже собираются делать смягчение и переходить к плавающему валютному курсу в ближайшие месяцы.

Он отметил, что валютный курс в ближайшее время будет в стабильном состоянии.

Курс колеблется в рамках плюс-минус 1 – 2 гривны и, в принципе, людям не следует обращать внимание на это. Ведь этот курс важен больше для контрабандистов, закупающих "черный" товар, для определенных "схемщиков" и манипуляторов, а также для тех, кто хочет под подушкой хранить евро и доллары.

– объяснил он.

Банкирша Анна Золотко считает, что укрепление гривны повлекло за собой ограничение спроса и увеличение предложения. По ее мнению, курс тоже будет без кардинальных перемен.

Анна Золотко Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар.

Какой курс доллара 5 мая

Курс доллара за выходные продолжил тенденцию к понижению. Продажа упала на 10 копеек, а на черном рынке – на 17 копеек. Покупка тоже изменилась в сторону укрепления гривны, но в меньшей степени – примерно 5 копеек.