Когда наличный будет на уровне официального
Банкир Тарас Лесной во время разговора с 24 Каналом предположил, осенью наличный курс и официальный НБУ могут соединиться в один. Не последнюю роль в этом играют обязательства регулятора перед МВФ.
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Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и обменных курсов в один курс.
Обязательство перед МВФ
Следует отметить, что одним из условий меморандума между МВФ и НБУ является возвращение к гибкому курсообразованию. В НБУ неоднократно подчеркивали, что конкретные временные рамки МВФ не устанавливал. "Привязка будет к макроэкономическим и финансовым предпосылкам", – отмечал регулятор.
Банкир Тарас Лесовой отмечает, что грамотная и взвешенная политика НБУ будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы.
По идее, до "воссоединения" с нынешних 2—2,5% разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться – до 1–1,5%. А постепенная унификация курса будет способствовать возвращению гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.
– делится он.
Чего ждать от курса этой недели
Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу пояснила, что тренд на укрепление гривны ограничивает спрос и увеличивает предложение: те из украинцев, кто планировал продать доллары или евро, пытаются сделать это как можно раньше.
Покупатели, напротив, выжидают на более приемлемый курс. Но такие тенденции обычно не являются длительными и как только динамика курсового движения замедляется, происходит коррекция. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар.