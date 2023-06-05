Коли готівковий буде на рівні офіційного

Банкір Тарас Лєсовий під час розмови з 24 Каналом припустив, восени готівковий курс та офіційний від НБУ можуть з'єднатись в один. Не останню роль у цьому відіграють зобов'язання регулятора перед МВФ.

Актуально За вихідні долар знову поповз до низу: як змінися курс

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на вдосконалену НБУ інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", особливо, що стосується мети стійкої гривні, можемо припустити, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання" офіційного, банківського та курсу обмінників в один курс.

Нагадаємо! 21 липня минулого року НБУ різко підвищив офіційний курс на 25%. Як наслідок спред між готівковим та безготівковим суттєво збільшився. Так наприкінці липня – початку серпня обмінники міняли валюту навіть по 43 гривень за долар.

Зобов'язання перед МВФ

Варто зауважити, що однією з умов меморандуму між МВФ та НБУ є повернення до гнучкого курсоутворення. В НБУ неодноразово підкреслювали, що конкретних часових рамок МВФ не встановлював. "Прив’язка буде до макроекономічних і фінансових передумов", – зауважував регулятор.

Банкір Тарас Лєсовий зауважує, що грамотна і зважена політика НБУ буде спрямована на зменшення міжкурсової різниці.

Вірогідно, до "возз’єднання" з теперішніх 2—2,5% різниця між офіційним курсом і курсом обмінників може ще більше скоротитися – до 1–1,5%. А поступова уніфікація курсу сприятиме поверненню гнучкого курсу, зняття частки валютних обмежень тощо,

– ділиться він.

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу пояснила, що тренд на зміцнення гривні обмежує попит та збільшує пропозицію: ті з українців, хто планував продати долари чи євро, намагаються це зробити якомога раніше.