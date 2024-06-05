Яку суму грошей треба тримати в готівці на випадок блекауту

Під час блекауту електронна система розрахунків може стати недоступною. Інколи саме покупець має труднощі з таким видом оплати. Єдиним виходом, аби придбати щось, залишається готівка.

Яка зараз ситуація з відключенням світла

Станом на тепер, в Україні застосовуються стабілізаційні погодинні відключення. Таким чином енергетикам вдається утримувати баланс всередині енергетичної системи.

Читайте також Скільки енергетичних потужностей втратила Україна та що робитиме уряд

Раніше експерт Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що кількість відключень влітку може зрости. За його словами, це пов'язано зі збільшенням потреб споживачів.

Омельченко також спрогнозував, що відключення можуть тривати до кінця війни і навіть довше. Це пов'язано зі значними пошкодженнями енергосистеми.

Яка сума готівки потрібна

Уряд підвищив тариф на електроенергію до 4,32 гривні за кіловат-годину. Це дозволить енергетикам продовжувати проведення ремонтних робіт.

У коментарі 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив що визначати суму готівки потрібно зважаючи на індивідуальні потреби. Тобто, це має бути бюджет, який ви витрачаєте протягом певного проміжку часу.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Я вважаю за приклад треба взяти 2022 – 2023 роки. Та сума, яку ви витрачаєте в середньому на тиждень буде достатньою під час блекауту.

Фурса також відмітив, що банківська система готова до викликів, тому панікувати не варто. У приклад він навів тогорічні випадки, коли робота всередині фінансових установ продовжувалась, попри відключення світла.

Де можна зняти готівку з картки під час блекауту

Зняти готівку під час блекауту можливо декількома способами. Наприклад, у відділенні банку, яке забезпечується альтернативними джерелами енергії. За умови, що, у цій фінансовій установі функціонують банкомати. Також готівку можна зняти так:

через касу у банку;

на касі у магазинах де пропонується зняття готівки у межах певної суми.

Чи вплинуть відключення на курс

Якщо ви користуєтесь банкоматом іншого банку, з вас може стягуватися комісія за зняття.

На думку Фурси відключення світла не стануть причиною зміни курсу. Своєю чергою, банкірка Анна Золотько каже, що на коливання, які відбуваються на валютному ринку, впливає збільшення попиту серед населення.

Зокрема, таку ситуацію можна було спостерігати на минулому тижні. Тоді, на думку банкірки, попит серед населення був спровокований заходами валютної лібералізації, які впровадили ще кілька тижнів тому.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зростання котирувань на внутрішньому ринку України спровокувало динамічне подорожчання валюти в готівковому сегменті. Тут курс доволі швидко подолав позначку 41 гривню за долар. І хоча подальшого росту не відбулося, психологічний вплив різкого збільшення вартості долара виявився доволі потужним.

Населення почало активніше купувати валюту. Золотько каже, що на цей попит також сильно вплинули зарплатні надходження українців.