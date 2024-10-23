Чому будинки можуть втрачати до 50% тепла під час опалювального сезону

У деяких населених пунктах України уже розпочався опалювальний сезон. Першочергово тепло, як завжди, подають у соціально важливі заклади, згодом опалення включають і у житловому секторі.

Чи готова Україна до початку опалювального сезону

Уряд запевняє, що Україна готова до опалювального сезону. Однак, експерт з ЖКП Олег Попенко у коментарі 24 Каналу висловив зовсім іншу думку.

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Попенко наголошує, що перш ніж говорити про готовність України до нового опалювального сезону, необхідно визначитись з чіткими критеріями оцінки. Експерт пропонує такі:

технічний стан енергосистеми та теплокомуненерго;

фінансові можливості теплокомуненерго (зокрема і тих, хто з цим пов'язаний, наприклад, розмір боргів населення перед регулятором);

розрахунки, що відбуваються між теплокомуненерго, споживачами та Нафтогазом;

достатній запас природних ресурсів (газ, вугілля).

Попенко вважає, що, якщо брати до уваги вказані чинники, Україна насправді не готова до опалювального сезону. Зокрема, експерта непокоїть недостатня кількість газу для проходження холодної зими.

Зверніть увагу! Попенко наголошує, що багато газу буде споживати нове обладнання, наприклад, газопоршневі установки.

У чому проблема багатоквартирного фонду

Експерт вбачає велику проблему у підготовці багатоквартирного фонду до опалювального сезону. Основною причиною втрати тепла у таких будинках Попенко називає – відсутність капітального ремонту.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Ми опалюємо повітря, коли включаємо опалення в багатоквартирних будинках.

Зауважте! Попенко вважає, що саме через відсутність капітального ремонту у багатоквартирному фонді втрачається орієнтовно 40 – 50% тепла після початку нового опалювального сезону..