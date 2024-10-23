Готова ли Украина к началу отопительного сезона
Правительство уверяет, что Украина готова к отопительному сезону. Однако эксперт по ЖКУ Олег Попенко в комментарии 24 Каналу высказал совсем другое мнение.
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Попенко отмечает, что прежде чем говорить о готовности Украины к новому отопительному сезону, необходимо определиться с четкими критериями оценки. Эксперт предлагает следующие:
- техническое состояние энергосистемы и теплокоммунэнерго;
- финансовые возможности теплокоммунэнерго (в том числе и тех, кто с этим связан, например, размер долгов населения перед регулятором);
- расчеты, происходящие между теплокоммунэнерго, потребителями и Нафтогазом;
- достаточный запас природных ресурсов (газ, уголь).
Попенко считает, что, если принимать во внимание указанные факторы, Украина на самом деле не готова к отопительному сезону. В частности, эксперта беспокоит недостаточное количество газа для прохождения холодной зимы.
Обратите внимание! Попенко отмечает, что много газа будет потреблять новое оборудование, например, газопоршневые установки.
В чем проблема многоквартирного фонда
Эксперт видит большую проблему в подготовке многоквартирного фонда к отопительному сезону. Основной причиной потери тепла в таких домах Попенко называет – отсутствие капитального ремонта.
Мы отапливаем воздух, когда включаем отопление в многоквартирных домах.
Заметьте! Попенко считает, что именно из-за отсутствия капитального ремонта в многоквартирном фонде теряется ориентировочно 40 – 50% тепла после начала нового отопительного сезона.