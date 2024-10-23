Страны БРИКС против коалиции с Путиным

Планы Путина заключаются в том, чтобы на предстоящем саммите БРИКС предложить создание альтернативной системы международных платежей, которая бы позволила странам-участницам осуществлять транзакции без использования доллара, сообщают российские СМИ.

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Например, Индия не хочет видеть превращение БРИКС в антиамериканскую организацию, где доминировали бы Россия и Китай.

Заметьте! Страна также выступает против дальнейшего расширения БРИКС, которое включает вступление шести новых стран в прошлом году и желание присоединиться многих других, в частности таких как Мьянма и Афганистан, которые имеют статус изгоев.

Позицию Индии также поддержали Бразилия и ЮАР. Таким образом, попытки Путина создать коалицию для борьбы против Запада с помощью БРИКС пока не получили широкой поддержки со стороны членов блока.

Интересно! Объединенные Арабские Эмираты, которые присоединились к БРИКС после саммита 2023 года, решительно отрицают, что их членство означает противостояние с Западом.

Кроме того, на подготовительной встрече министров финансов и глав Центробанков стран БРИКС в Москве ключевые государства блока – Китай, Индия и ЮАР – были представлены лишь их заместителями и младшими чиновниками, что свидетельствует о нежелании активно поддерживать эти предложения.