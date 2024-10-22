Какие пенсии у украинцев

Самые высокие пенсии начисляются в Киеве, тогда как в западных регионах выплаты значительно ниже, сообщает Opendatabot.

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Средняя пенсия в стране составляет 5 851 гривну, или 141 доллар. У работающих пенсионеров средняя выплата выше – около 6 257 гривен.

В общем 43% пенсионеров получают менее 100 долларов, а более половины из них имеет выплаты в размере лишь 66 долларов.

Интересно! Только 12,7% украинских пенсионеров, или примерно 1,31 миллиона человек, получают пенсии более 10 000 гривен. В среднем, пенсионеры из этой группы получают 15 354 гривны, что равняется примерно 370 долларов.

Какие пенсии в разных регионах

Самые высокие пенсии зафиксированы в Киеве, где средний показатель составляет 7 971 гривну, что на 36% больше, чем в среднем по стране. Также высокие выплаты наблюдаются в Ровенской (7 276 гривен) и Донецкой (7 158 гривен) областях.

Самые низкие пенсии получают жители Тернопольской (4 460 гривен), Черновицкой (4 664 гривны) и Закарпатской (4 697 гривен) областей.

Заметьте! 80% украинцев получают свои пенсии через банки. Наибольшая доля таких выплат проходит через Приватбанк (57,8%) и Ощадбанк (31,8%).