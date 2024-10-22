Які пенсії в українців

Найвищі пенсії нараховуються у Києві, тоді як у західних регіонах виплати значно нижчі, повідомляє Opendatabot.

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Середня пенсія в країні становить 5 851 гривню, або 141 долар. У працюючих пенсіонерів середня виплата вища – близько 6 257 гривень.

Загалом 43% пенсіонерів отримують менше ніж 100 доларів, а понад половина з них має виплати у розмірі лише 66 доларів.

Цікаво! Лише 12,7% українських пенсіонерів, або приблизно 1,31 мільйона осіб, отримують пенсії понад 10 000 гривень. У середньому, пенсіонери з цієї групи отримують 15 354 гривні, що дорівнює приблизно 370 доларів.

Які пенсії у різних регіонах

Найвищі пенсії зафіксовані в Києві, де середній показник становить 7 971 гривню, що на 36% більше, ніж у середньому по країні. Також високі виплати спостерігаються у Рівненській (7 276 гривень) та Донецькій (7 158 гривень) областях.

Найнижчі пенсії отримують жителі Тернопільської (4 460 гривень), Чернівецької (4 664 гривні) та Закарпатської (4 697 гривень) областей.

Зауважте! 80% українців отримують свої пенсії через банки. Найбільша частка таких виплат проходить через Приватбанк (57,8%) та Ощадбанк (31,8%).