Графіки відключень світла запроваджують усе більше областей: коли обмеження скасують

26 жовтня передбачали, що ситуація в енергомережі буде стабільна й вдасться уникнути ГПВ. Проте через додаткові обстріли та хмарну погоду графіки діють і більшості областей.

Коли скасують графіки відключень світла?

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької та Сумської областей, тому тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це голова Укренерго Віталій Зайченко розповів в етері марафону "Єдині новини", пише 24 Канал.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Їх скасують, як тільки ситуація в енергосистемі покращиться.

Також на сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 07:00 до 19:00 в окремих регіонах України.

Стан енергосистеми

Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

27 жовтня станом на 6:00, воно було таким же, як в цей час попереднього робочого дня – 24 жовтня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок були знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) – на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів фахівці обленерго планують до кінця поточної доби.

Що відомо про обстріли енергетики та відключення світла?