Графіки відключень світла запроваджують усе більше областей: коли обмеження скасують
- Внаслідок російських ударів по енергетичних об'єктах, введено графіки погодинних відключень електроенергії в кількох областях України.
- Аварійно-відновлювальні роботи тривають, і графіки відключень скасують, як тільки ситуація в енергосистемі покращиться.
26 жовтня передбачали, що ситуація в енергомережі буде стабільна й вдасться уникнути ГПВ. Проте через додаткові обстріли та хмарну погоду графіки діють і більшості областей.
Коли скасують графіки відключень світла?
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької та Сумської областей, тому тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це голова Укренерго Віталій Зайченко розповів в етері марафону "Єдині новини", пише 24 Канал.
Дивіться також У Києві та області застосували графіки: як вимикатимуть світло 27 жовтня
Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Їх скасують, як тільки ситуація в енергосистемі покращиться.
Також на сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 07:00 до 19:00 в окремих регіонах України.
Стан енергосистеми
Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
27 жовтня станом на 6:00, воно було таким же, як в цей час попереднього робочого дня – 24 жовтня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері.
Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок були знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Також через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) – на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів фахівці обленерго планують до кінця поточної доби.
Що відомо про обстріли енергетики та відключення світла?
Путін нарощує повітряні удари по Україні, атакуючи енергосистему, щоб викликати масову паніку та еміграцію населення. Росія концентрує удари по прикордонних областях, намагаючись розділити країну і паралізувати енергосистему України.
Українські банки продовжують працювати стабільно, незважаючи на загрози блекаутів, зокрема в містах Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків та Дніпро. Мережа Power Banking, яка забезпечує безперебійну роботу банківських відділень під час блекаутів, включає близько 2 400 відділень по всій Україні.
Великий відсоток енергетичної інфраструктури України пошкоджено через масовані атаки, розглядають можливість блекауту. У різних регіонах можуть бути відключення електроенергії на непрогнозований період, до цього варто готуватися.