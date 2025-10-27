Графики отключений света вводят все больше областей: когда ограничения отменят

26 октября предполагали, что ситуация в энергосети будет стабильна и удастся избежать ГПВ. Однако из-за дополнительных обстрелов и облачной погоды графики действуют и в большинстве областей.

Когда отменят графики отключений света?

Враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой и Сумской областей, поэтому продолжаются аварийно-восстановительные работы. Об этом глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал в эфире марафона "Единые новости", пишет 24 Канал.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленную последствиями предыдущих российских обстрелов – в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Их отменят, как только ситуация в энергосистеме улучшится.

Также на сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 07:00 до 19:00 в отдельных регионах Украины.

Состояние энергосистемы

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

27 октября по состоянию на 6:00, оно было таким же, как в это время предыдущего рабочего дня – 24 октября. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.

Вследствие российских ударов по энергообъектам – на утро были обесточены потребители в нескольких регионах. В частности – в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер) – на утро были обесточены 54 населенных пункта на Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Заживить всех обесточенных потребителей специалисты облэнерго планируют до конца текущих суток.

Что известно об обстрелах энергетики и отключениях света?