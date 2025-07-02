Українці зможуть отримати до 3 000 доларів на бізнес
- Жителі Миколаївського та Баштанського районів можуть отримати грант до 3 000 доларів на розвиток власного бізнесу.
- Для участі потрібно пройти навчання, підготувати бізнес-план і подати документи до 10 серпня 2025 року, з перевагами для ВПО, ветеранів та інших груп.
Мешканці Миколаївщини можуть отримати грант на розвиток власної справи. Зареєструватися на програму можна до 10 серпня.
Хто може отримати гроші на бізнес
До участі у програмі "Підтримка створення робочих місць та розвитку соціального діалогу в Миколаївській та Одеській областях" допускають тільки жителів Миколаївського та Баштанського районів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївську міську раду.
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У межах програми українці зможуть отримати гранти до 3 000 доларів (у гривневому еквіваленті) на придбання:
- обладнання, інструментів, техніки (частка у 80% від загального бюджету);
- сировини, матеріалів, на оренду, послуги (частка до 20% від суми).
Серед головних умов участі – громадяни не мають ФОП на час подачі заявки та можуть пройти обов’язкове п'ятиденне навчання, написання бізнес-плану і подання пакета документів. Переваги мають:
- ВПО, ветерани, люди з інвалідністю та їхні родини;
- одинокі батьки, багатодітні родини;
- домогосподарства з вагітними або немовлятами;
- люди віком 45+.
Не допускаються до участі особи з боргами, фальсифікованими документами або зв’язками з Росією.
Як подати заявку
Згідно з умовами програми з підтримки бізнесу, подати заявку може лише хтось один із домогосподарства. Для того, щоб зареєструватися, необхідно заповнити онлайн-форму. Заявки будуть приймати до 10 серпня 2025 року.
Деталі щодо програми доступні за такими контактами:
- Email: info@uabsc.org;
- Телефон: +38 067 143 1990.
Програма здійснюється за фінансування уряду Данії.