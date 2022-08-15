Ціни на гречку в Україні можуть значно знизитися

Ціна гречки – важливий показник економічної ситуації для українців. Незабаром ми можемо отримати гарні новини щодо вартості продукції.

Українським аграріям попри неймовірно складні умови вдалося засіяти великі площі полів. Це дозволить нашій державі попри війну не відчути продовольчої кризи.

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Ціна гречки може суттєво знизитися

Українські споживачі незабаром можуть стати свідками різкого здешевшання гречки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За його словами, очікування падіння ціни спровоковане великими обсягами посівів.

Гречки засіяно більше, ніж ми очікували. Всі цінові коливання, на мою думку, тимчасові. Є великі очікування, що ціни будуть значно нижчими, ніж всі очікують,

– сказав Сольський.

Наразі ціна гречки становить 80 – 100 гривень за кілограм. Якою саме вона буде після падіння – наразі невідомо. Раніше також повідомлялося, що в Україні знизилася ціна на кавуни та дині.

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