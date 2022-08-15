За основу законопроєкт Рада прийняла ще 21 червня – тоді, у першому читанні, документ підтримали 269 парламентарів. Тим часом президент Володимир Зеленський уповноважив підписати Угоду між Україною та Євросоюзом щодо співробітництва у митній сфері міністра фінансів Сергія Марченка.

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Що зміниться

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що ухвалення у цілому урядового законопроєкту щодо змін у Митному кодексі України необхідне для приєднання нашої держави до Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) та Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Це, за його словами, наближає українське митне законодавство до законодавства Європейського Союзу, й разом з тим – до "митного безвізу" із ЄС. Зокрема, ухвалений закон вдосконалює чинні норми щодо спрощення проходження митного контролю для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.

Також зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що прискорить її проходження та зменшить корупційні ризики,

– додав Шмигаль.

Очільник українського уряду підсумував, що подальше укладення "митного безвізу" з Євросоюзом дасть нашій державі можливість запровадити обмін митною інформацією щодо транзитних вантажів із 36 країнами у режимі реального часу. Крім того, очікуються спеціальні транзитні спрощення, прості та рівні умови для фінансових гарантів.

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Деталі "митного безвізу"

Після доєднання нашої держави до NCTS, товарообіг між Україною та Євросоюзом має значно спроститися. Це дозволить використовувати транзитні декларації у NCTS без необхідності оформлення будь-яких додаткових транзитних документів. Угода також розширить спектр підприємств, які матимуть митні спрощення за аналогією із Європейським Союзом.

До слова, раніше Денис Шмигаль зазначав, що Україна планує підписати Угоду про "митний безвіз" протягом цього літа. Разом з тим до кінця 2022 року наша держава має пройти спеціальну Оцінювальну місію й приєднатися до необхідних для "митного безвізу" конвенцій.

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