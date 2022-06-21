Законопроєкт за основу схвалили 269 парламентарів. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Рада схвалила "митний безвіз" та приєднання до системи NCTS у першому читанні,

– заявив нардеп від партії "Голос".

Зауважимо, ці зміни до Митного кодексу, які схвалили нардепи, є необхідними для укладання "митного безвізу" з Європейським Союзом.

Що відомо про законопроєкт №7420

Законопроєкт забезпечить міжнародне застосування NCTS для подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним Кодексом ЄС. Це дозволить використовувати транзитні декларації в NCTS без необхідності оформляти додаткові транзитні документи. Документ також розширює спектр підприємств, які матимуть митні спрощення за аналогією з ЄС.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна розраховує на підписання "митного безвізу" з ЄС протягом літа. Водночас до кінця 2022 року наша держава має успішно пройти Оцінювальну місію та приєднатися до необхідних для "митного безвізу" конвенцій.

Україна вже майже виконала 5 "безвізів"

У 2021 році Україна планувала за 2 – 3 роки підписати з ЄС 5 нових "безвізів" у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. 17 червня Шмигаль повідомив, що наша держава майже виконала їх. При цьому енергетичний та торговельний вже повністю виконані, до кінця місяця очікується на транспортний, а на митний – протягом літа.

До теми Усі країни ЄС погодили надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, – ЗМІ

Останні новини про шлях України в ЄС

Вже 23 – 24 червня на саміті Європейської ради держави-члени ЄС вирішать, чи надати Україні статус кандидата на вступ. Напередодні Європейська комісія рекомендувала країнам схвалити це рішення.

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує рішення Єврокомісії, а Україна має право стати членом ЄС.

Президент США Джо Байден вважає, що наша держава таки отримає цей статус.

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