Агентство Bloomberg із посиланням на джерела пише, що рішення погодили посли країн ЄС на зустрічі, яка відбулася вчора, 20 червня.

Увага Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата в ЄС

ЄС також підтримає надання статусу кандидата Молдові та Грузії, але в разі виконання останньою кількох додаткових умов.

За словами представника ЄС, обговорення щодо надання статусу кандидата для України "йдуть у правильному напрямку".

Умови, які поставлять Україні

Для отримання цього статусу українській владі треба буде виконати низку умов. З-поміж них:

запровадити законодавство про відбір суддів Конституційного суду та перевірити всіх кандидатів до судових рад,

посилити боротьбу з корупцією,

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей європейським стандартам,

запровадити антиолігархічне законодавство, ухвалити новий закон про ЗМІ, завершити реформу нацменшин.

Зверніть увагу! 17 червня в Єврокомісії рекомендували надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Також рекомендацію отримала Молдова, коли Грузія почула "ні".