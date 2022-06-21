Агентство Bloomberg із посиланням на джерела пише, що рішення погодили посли країн ЄС на зустрічі, яка відбулася вчора, 20 червня.
Увага Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата в ЄС
ЄС також підтримає надання статусу кандидата Молдові та Грузії, але в разі виконання останньою кількох додаткових умов.
За словами представника ЄС, обговорення щодо надання статусу кандидата для України "йдуть у правильному напрямку".
Умови, які поставлять Україні
Для отримання цього статусу українській владі треба буде виконати низку умов. З-поміж них:
- запровадити законодавство про відбір суддів Конституційного суду та перевірити всіх кандидатів до судових рад,
- посилити боротьбу з корупцією,
- забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей європейським стандартам,
- запровадити антиолігархічне законодавство, ухвалити новий закон про ЗМІ, завершити реформу нацменшин.