Чому Україні можуть надати статус кандидата на членство в ЄС

Про це заявив Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу в поїзді, який вирушив з України після його візиту до Києва. Він зазначив, що у звичайний час Україна не змогла б набути статусу кандидата в члени ЄС.

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Ми робимо це, тому що йде війна. Це знак надії, це меседж для України, що вони в європейській сім’ї. А також послання на адресу Росії,

– сказав президент Франції.

Макрон додав, що більшість країн Західної Європи підтримує цей план, але "є країни, які більш стримані". Питання про кандидатство України в ЄС буде вирішено на саміті Європейської ради наступного четверга та п'ятниці – 23 – 24 червня. Але, за його словами, шлях до вступу до Європейського Союзу буде довгим.

Про відносини з Зеленським

Еммануель Макрон розповів про відносини з українським президентом, які іноді називають напруженими. "Наші стосунки завжди були хорошими, наперекір суперечкам", – сказав він. Та згадав про свій вислів про недопустимість "приниження Росії", який "болісно сприйняла виконавча влада та українці. "Роль Франції полягала в тому, щоб бути посередником і встановлювати обмеження" – пояснив він.

Молдова також може отримати статус кандидата

Макрон також зазначив, що Молдова також може стати кандидатом на вступ до ЄС. Президент Франції відвідав цю східноєвропейську країну в середу в рамках дводенної поїздки до Молдови та Румунії перед неоголошеною поїздкою в Україну.

Зазначимо, що 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати статус кандидата у члени ЄС Україні та Молдові, а Грузії відмовили.

Візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва

16 червня Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі та Клаус Йоганніс прибули в Україну. В рамках візиту вони відвідали Ірпінь, який перебував під окупацією росіян і був майже повністю зруйнований. Після цього політики зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Усі політики висловили підтримку Україні та пообіцяли допомагати у війні проти Росії.

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