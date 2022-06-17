Почему Украине могут предоставить статус кандидата на членство в ЕС

Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу в поезде, отправившемся из Украины после его визита в Киев. Он отметил, что в обычное время Украина не смогла бы приобрести статус кандидата в члены ЕС.

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Мы делаем это потому, что идет война. Это знак надежды, это месседж для Украины, что они находятся в европейской семье. А также послание в адрес России,

– сказал президент Франции.

Макрон добавил, что большинство стран Западной Европы поддерживают этот план, но "есть страны, которые более сдержанны". Вопрос о кандидатстве Украины в ЕС будет решен на саммите Европейского совета в следующий четверг и пятницу – 23 – 24 июня. Но, по его словам, путь к вступлению в Европейский Союз будет долгим.

Об отношениях с Зеленским

Эммануэль Макрон рассказал об отношениях с украинским президентом, которые иногда называют напряженными. "Наши отношения всегда были хорошими, наперекор спорам", – сказал он. Но вспомнил свое выражение о недопустимости "унижения России", которое "болезненно восприняла исполнительная власть и украинцы. "Роль Франции заключалась в том, чтобы быть посредником и устанавливать ограничения" - объяснил он.

Молдова может получить статус кандидата

Макрон также отметил, что Молдова может стать кандидатом на вступление в ЕС. Президент Франции посетил эту восточноевропейскую страну в среду в рамках двухдневной поездки в Молдову и Румынию перед необъявленной поездкой в Украину.

Отметим, что 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, а Грузии отказали .

Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

16 июня Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Иоганнис прибыли в Украину. В рамках визита они посетили Ирпень, находившийся под оккупацией россиян и почти полностью разрушенный. После этого политики встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Все политики выразили поддержку Украине и пообещали помогать в войне против России.

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