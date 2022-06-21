Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что решение согласовали послы стран ЕС на состоявшейся вчера 20 июня встрече.

Венгрия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в ЕС

ЕС также поддержит предоставление статуса кандидата в Молдове и Грузии, но в случае выполнения последней нескольких дополнительных условий.

По словам представителя ЕС, обсуждения по предоставлению статуса кандидата для Украины "идут в правильном направлении".

Условия, которые поставят Украине

Для получения этого статуса украинским властям предстоит выполнить ряд условий. Среди них:

ввести законодательство об отборе судей Конституционного суда и проверить всех кандидатов в судебные советы,

усилить борьбу с коррупцией,

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег европейским стандартам,

ввести антиолигархическое законодательство, принять новый закон о СМИ, завершить реформу нацменьшинств.

Обратите внимание! 17 июня в Еврокомиссии рекомендовали предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Также рекомендацию получила Молдова , когда Грузия услышала "нет".

Когда Украина может стать кандидатом в члены ЕС

Уже 23-24 июня на саммите ЕС лидеры стран, входящих в союз, должны принять соответствующее решение. Если оно будет положительным, то наше государство получит статус кандидата в ЕС и продолжит свое движение вперед.

По мнению президента Владимира Зеленского, решение также должно ускорить победу Украины в войне , которую начала Россия.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что статус кандидата ускорит для Украины вхождение во внутренний рынок ЕС , а также будет способствовать эффективному восстановлению.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что положительное решение по Украине Евросоюз принял в результате войны , а в мирное время этого бы не произошло. По его словам, путь к членству будет долгим.

Важно! Комиссия дала ясно понять, что процесс присоединения будет проходить по одинаковым условиям и правилам для всех кандидатов. Заметим, что последней в ЕС присоединилась Хорватия, это заняло 10 лет.

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