Без допомоги волонтерів просто неможливо уявити нашу армію. У найскладніший час вони підставили своє плече, зробили та продовжують робити неможливе та закривають прогалини у забезпеченні нашої армії, до яких держава була не готова.

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Закони про підтримку волонтерів

Верховна Рада України прийняла закони #7363 "Про внесення змін до Закону України "Про волонтерську діяльність" щодо підтримки волонтерської діяльності" та #7364 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти України".

Обидва законопроєкти спрямовані на підтримку волонтерського руху та спрощення життя волонтерам, які докладають просто неймовірних зусиль для забезпечення української армії. Зокрема, в законі тепер йдеться про те, що держава повинна підтримувати волонтерський рух та усіляко йому сприяти.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти продовжують спроби просуватися та захоплювати нові населені пункти. Для цього вони намагаються своєю артилерією зрівняти із землею усе, що трапляється на їхньому шляху.

В окупованому Енергодарі пролунали вибухи. Мер міста попросив усіх піти з вулиць.

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