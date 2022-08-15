Без помощи волонтеров просто невозможно представить нашу армию. В самое сложное время они подставили свое плечо, сделали и продолжают делать невозможное, и закрывают пробелы в обеспечении нашей армии, к которым государство было не готово.

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Законы о поддержке волонтеров

Верховная Рада Украины приняла законы #7363 "О внесении изменений в Закон Украины "О волонтерской деятельности" о поддержке волонтерской деятельности" и #7364 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии развитию волонтерской деятельности и деятельности неприбыльных учреждений и организаций в условиях вооруженной агрессии россии против Украины".

Оба законопроекта направлены на поддержку волонтерского движения и упрощение жизни волонтерам, которые прилагают просто невероятные усилия для обеспечения украинской армии. В частности, в законе теперь говорится, что государство должно поддерживать волонтерское движение и всячески ему способствовать.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты продолжают попытки продвигаться и захватывать новые населенные пункты. Для этого они пытаются своей артиллерией сравнять с землей все, что происходит на их пути.

В оккупированном Энергодаре раздались взрывы. Мэр города попросил всех уйти с улиц.

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