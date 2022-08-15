Тактика россиян в этой войне заключается исключительно в уничтожении всего вокруг, а не в восстановлении и развитии. Об этом 24 каналу сообщила представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

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Если посмотрим на тактику российской оккупационной армии, то уже сейчас можем видеть, что они пришли сюда не оставить камня на камне. Они не несут, как говорят, освобождения, они просто уничтожают все вокруг себя. Они не собираются восстанавливать населенные пункты области, поскольку считают это нецелесообразным,

– рассказала представитель Донецкой ОВА.

По ее словам, в этом и состоит план кремля, так как его интересует исключительно "выжженная территория". В то же время Игнатченко добавила, что среди вражеских войск наблюдается большое моральное истощение, уныние, пренебрежение и дезорганизация.

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"Тем не менее, мы понимаем, что нам противостоит не армия "лнр" и "днр", а нам противостоит огромная армия рф. К сожалению, мощь ее достаточно велика, но мы видим, насколько эффективно ее сдерживают украинские военные", – отметила спикер.

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