Тактика росіян у цій війні полягає виключно у знищенні всього навколо, а не у відновленні та розвитку. Про це 24 каналу повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

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Якщо подивимося на тактику російської окупаційної армії, то вже зараз можемо бачити, що вони просто прийшли сюди не залишити каменя на камені. Вони не несуть, як кажуть, визволення, вони просто знищують усе навколо себе. Вони не збираються відновлювати населені пункти області, оскільки вважають це недоцільним,

– розповіла речниця Донецької ОВА.

З її слів, у цьому і полягає план кремля, позаяк його цікавить виключно "випалена територія". Водночас Ігнатченко додала, що серед ворожих військ спостерігається велика моральна знесиленість, зневіра, зневага та дезорганізація.

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"Тим не менш, ми розуміємо, що нам протистоїть не армія "лнр" і "днр", а нам протистоїть величезна армія рф. На жаль, потуга її доволі велика, але ми бачимо, наскільки ефективно її стримують українські військові", – зазначила речниця.

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