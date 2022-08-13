російські окупанти не припиняють наступальних дій та спроб захопити нові українські міста. Вони розуміють, що зовсім скоро вже не зможуть сподіватися навіть на найменший успіх, тому всіма силами намагаються зайняти нові позиції.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців розповів, що ЗСУ роблять усе для того, щоб повернути мир, спокій та безпеку у кожне місто, яке тимчасово опинилося під окупацією. Ворог не збирається відмовлятися від своїх злочинних намірів, тож нашим героям доводиться застосовувати єдиний аргумент, який він розуміє – силу.

Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої,

– сказав Зеленський.

Що стосується спроб ворога атакувати на Харківщини, то всі вони зазнають фіаско. Оборона області міцна, й досягнути успіху тут ворогу не вдасться.

На південному напрямку ЗСУ продовжують активно працювати та досягати успіху у ліквідації сил та засобів ворога.



"Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів", – додав президент.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців