За основу законопроект Рада приняла еще 21 июня – тогда, в первом чтении, документ поддержали 269 парламентариев. Тем временем президент Владимир Зеленский уполномочил подписать Соглашение между Украиной и Евросоюзом о сотрудничестве в таможенной сфере министра финансов Сергея Марченко.

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Что изменится

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что принятие в целом правительственного законопроекта об изменениях в Таможенном кодексе Украины необходимо для присоединения нашего государства к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS) и Конвенции о процедуре совместного транзита.

Это, по его словам, приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Европейского Союза и вместе с тем – к "таможенному безвизу" с ЕС. В частности, принятый закон совершенствует действующие нормы по упрощению прохождения таможенного контроля для надежных предприятий, предоставлению статуса финансового гаранта и обеспечению уплаты таможенных платежей.

Также изменения предусматривают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и уменьшит коррупционные риски,

– добавил Шмыгаль.

Глава украинского правительства подытожил, что дальнейшее заключение "таможенного безвиза" с Евросоюзом даст нашему государству возможность ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени. Кроме того, ожидаются специальные транзитные упрощения, простые и равные условия для финансовых гарантов.

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Детали "таможенного безвиза"

После присоединения нашего государства к NCTS, товарооборот между Украиной и Евросоюзом должен значительно упроститься. Это позволит использовать транзитные декларации в NCTS без необходимости оформления каких-либо дополнительных транзитных документов. Соглашение также расширит спектр предприятий, имеющих таможенные упрощения по аналогии с Европейским Союзом.

К слову, ранее Денис Шмыгаль отмечал, что Украина планирует подписать Соглашение о "таможенном безвизе" в течение этого лета. Вместе с тем до конца 2022 года наше государство должно пройти специальную Оценочную миссию и присоединиться к необходимым для "таможенного безвиза" конвенциям.

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