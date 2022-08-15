Украинским аграриям, несмотря на невероятно сложные условия, удалось засеять большие площади полей. Это позволит нашему государству, несмотря на войну, не почувствовать продовольственного кризиса.

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Цена гречки может существенно снизиться

Украинские потребители в скором времени могут стать свидетелями резкого удешевления гречки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По его словам, ожидание падения цены спровоцировано большими объемами посевов.

Гречки засеяно больше, чем мы ожидали. Все ценовые колебания, на мой взгляд, временные. Есть большие ожидания, что цены будут значительно ниже, чем все ожидают,

– сказал Сольский.

В настоящее время цена гречки составляет 80 – 100 гривен за килограмм. Какой именно она будет после падения – пока неизвестно. Ранее также сообщалось, что в Украине снизилась цена на арбузы и дыни.

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