Грецька газова компанія подала до суду на "Газпром" з вимогою знизити ціну на газ

Компанія DEPA Commercial у Греції подала до міжнародного арбітражу з метою переглянути умови свого контракту з "Газпромом". Фірма вимагає зниження цін на газ та відмови від умови "бери або плати", за якою компанія зобов'язана сплачувати за газ, навіть якщо він не був використаний.

Два роки не могли домовитись

За словами генерального директора DEPA Константіноса Ксіфараса, компанія вже понад півтора року веде комерційні переговори з "Газпромом" без досягнення згоди.

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Ми вели переговори... приблизно два роки, півтора року щодо коригування цін, адже саме цього ми прагнули. Комерційні переговори зараз тривають, вони не зупинились, однак компанія... вирішила зробити наступний крок – звернутися до арбітражу,

– заявив гендиректор.

Контракт на постачання 2 мільярдів кубометрів газу на рік через газопровід "Турецький потік" до 2026 року був підписаний між DEPA та "Газпромом" у січні 2022 року, напередодні російсько-українського конфлікту. Ціноутворення за контрактом базувалось на 80% на індексі TTF та 20% на індексі нафти.

В результаті DEPA виникли труднощі з продажем газу, і зрештою компанія не змогла прийняти мінімальні щорічні обсяги.

! Згідно з умовами контракту "бери або плати", покупці зобов'язані оплачувати газ, незалежно від того, чи можуть вони фізично отримати поставки. Будь-які невикористані обсяги переносяться на кінець контракту як кредит.

Контекст

З вересня 2022 року "Газпром" розпочав експорт значних обсягів зрідженого природного газу (LNG) до Греції зі свого нового проєкту Portovaya LNG.

Покупцем стала Mytilineos, найбільша приватна енергетична компанія в Греції, згідно з даними супутникового моніторингу аналітичної компанії Kpler. У Mytilineos також є контракт з "Газпромом", який триватиме до 2030 року.