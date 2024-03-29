Два года не могли договориться
По словам генерального директора DEPA Константиноса Ксифараса, компания уже более полутора лет ведет коммерческие переговоры с "Газпромом" без достижения согласия.
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Мы вели переговоры... примерно два года, полтора года по корректировке цен, ведь именно к этому мы стремились. Коммерческие переговоры сейчас продолжаются, они не остановились, однако компания... решила сделать следующий шаг – обратиться в арбитраж,
– заявил гендиректор.
Контракт на поставку 2 миллиардов кубометров газа в год через газопровод "Турецкий поток" до 2026 года был подписан между DEPA и "Газпромом" в январе 2022 года, накануне российско-украинского конфликта. Ценообразование по контракту базировалось на 80% на индексе TTF и 20% на индексе нефти.
В результате DEPA возникли трудности с продажей газа, и в конце концов компания не смогла принять минимальные ежегодные объемы.
Контекст
С сентября 2022 года "Газпром" начал экспорт значительных объемов сжиженного природного газа (LNG) в Грецию из своего нового проекта Portovaya LNG.
Покупателем стала Mytilineos, крупнейшая частная энергетическая компания в Греции, согласно данным спутникового мониторинга аналитической компании Kpler. У Mytilineos также есть контракт с "Газпромом", который продлится до 2030 года.