Жодної російської нафти біля берегів Греції: країна продовжила заборону на перекачування

Грецькі ВМС продовжили дію попередження, яке забороняє рух суден біля узбережжя південно-східної частини Пелопоннесу. Це має перешкодити перекачуванню російської нафти з судна на судно на цій території.

Заборона на перекачування нафти

Останнім часом Греція видає попередження щодо військових навчань, які відбуваються біля узбережжя Лаконської затоки та острова Кітіра. Торговельні та інші судна закликали сторонитися цих районів.

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Останнє таке попередження було продовжено до 15 вересня 2024 року.

Очевидно, що воно є ефективним для запобігання передачі вантажів, які не слід передавати,

– пояснило одне з джерел видання.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році міжнародні санкції суттєво ускладнили торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами. Це змусило трейдерів шукати альтернативні методи експорту своїх товарів, зокрема використовувати морську перевалку з судна на судно.

Останнім часом води навколо південного узбережжя Греції та Лаконської затоки стали основними пунктами перевалки танкерів, що перевозять російську нафту на інші судна.

У нещодавній заяві грецькі урядовці наголосили на своїй неспроможності надавати допомогу суднам під іноземним прапором у міжнародних водах. Вони наголосили, що є військово-морські інструкції для запобігання переходу із судна на судно у відкритому морі.