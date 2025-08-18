Зміни будуть відчутні: чи залишаться вигідними гривневі депозити в кінці літа
- Очікується, що на засіданні монетарного комітету НБУ 11 вересня облікова ставка може бути знижена, що вплине на ставки за депозитами.
- Наразі середні ставки за гривневими депозитами коливаються в межах 13–14,5% річних, а максимальні можуть досягати 17% річних.
Чим ближче до осені, тим частіше лунатимуть припущення, що 11 вересня на засіданні НБУ потенційно може знизити облікову ставку. Імовірно, зміни торкнуться і інших монетарних інструментів.
Що відбуватиметься з депозитами напередодні осені?
У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв вказав, що ця ситуація спонукатиме громадян активніше робити вклади.
Читайте також Гетманцев розповів чому українці насправді отримують такі маленькі пенсії
Це явище спонукатиме громадян – потенційних клієнтів до більш активної "ролі", ніж це зазвичай відбувається влітку, адже монетарні зміни можуть "зачепити" рівень доходу за депозитами.
Також причинами активізації клієнтів будуть:
- настання високого сезону восени;
- відносна стабільність на валютному ринку.
Зверніть увагу! Протягом 3 місяців офіційний курс долара перебуває в більш-менш прогнозованому стані. Його коливання тривалий час не перевищували початкову позначку року у 42,02 гривні за долар. Дія режиму "керованої гнучкості" фактично унеможливлює різкі валютні зміни, а стабільність курсу впливає на підвищення ролі гривні, як надійної валюти.
Як зміняться ставки за депозитами в кінці серпня 2025?
На думку банкіра, найближчого тижня на ринку ставки дохідності за вкладами навряд чи істотно зміняться. Так, банки потенційного готові до монетарних змін: у випадку зниження облікової ставки.
Цілком ймовірно, що відповідна корекція зачепить й інші монетарні інструменти, серед яких для формування ставок за вкладами найголовнішою є ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами,
– зазначає Замотаєв.
Важливо! На думку банкіра, потенційний "люфт" зниження облікової ставки та інших монетарних інструментів може коливатися від 0,5 – 1 відсоткові пункти, що започаткує новий "старий" тренд до поступового зниження дохідності гривневих вкладів.
Наразі середні ставки коливаються в межах 13– 14,5% річних і залежать від терміну вкладу. Найбільша дохідність спостерігається на 6 – 9-місячними та річними депозитами, в своєму "максимумі" вони можуть досягати 17% річних.
На думку банкіра, після монетарних змін на ринку навряд чи виникне "міжсезоння ставок". Звісно корекція ставок не буде миттєвою. Водночас у деяких банках, на старті нових змін, можуть запропонувати потенційним клієнтам незначний бонус за відкриття вкладу.