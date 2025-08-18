Який курс валют у банках?

Станом на ранок 18 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,12 гривні (-8 копійок проти 15 серпня) та продаж по 41,60 гривні (-10 копійок).

Купівля євро проходить по 48 гривень (-5 копійок), продаж – по 48,65 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-4 копійки), а продати по 41,50 гривні (+1 копійка).

(-4 копійки), а продати по (+1 копійка). Купівля євро по 48,40 гривні (+7 копійок), а продаж по 48,60 гривні (+15 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 15 серпня, долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-34 копійки), а продають по 41,54 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-34 копійки), а продають по (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,55 гривні (-45 копійок), а продають по 48,57 гривні (-3 копійки).

Якими будуть валюти цього тижня?

За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, курси на готівковому ринку будуть на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за долар.

Таким чином, курс долара залежатиме від режиму керованої гнучкості, адже саме такий режим є найбільш ефективним в умовах війни.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Річ у тім, що регулятор залишається основним гравцем на ринку, уважно відстежуючи баланс між попитом і пропозицією.

Курс євро натомість буде підпорядковуватися світовому коливанню пари долар/євро й відповідній індексації через пару гривня/долар.

Чим більшим буде співвідношення долара до євро, тим ймовірніше буде більшим український курс євровалюти, каже Тарас Лєсовий.