До введення гривні в Україні офіційно та неофіційно використовувалися різні валюти: від радянського рубля до купонів. Утім, особливе місце у цьому зайняла іноземна валюта – долар.

Річ у тім, що у період гіперінфляції на початку 90-х років минулого століття саме американська валюта відіграла роль стабільної грошової одиниці. І от, через 34 роки після здобуття незалежності, долар продовжує бути ключовою іноземною валютою в економіці України. І на сьогодні, за даними банківської статистики, основна частина валютних депозитів саме у цій валюті.

Водночас важливість євро в країні також зростає, особливо від початку повномасштабного вторгнення. Річ у тім, що Україна готується до вступу в ЄС й поступово посилює економічну інтеграцію з країнами Єврозони.

24 Канал дізнався про те, чому саме долар став основною іноземною валютою в економіці України, чи є ризики щодо такої прив'язаності економіки до американської валюти та що може змусити Україну змінити орієнтир на євро.

Як долар почав домінувати в Україні?

Олександр Паращій, експерт з макроекономіки, у коментарі для 24 Каналу розповів, що долар в Україні став популярним на початку та в середині 1990-х років, натомість євро ввели в обіг лише у 2002 році.

Читайте також Євро майже 50: від чого залежить курс валют і чи варто чекати ще більших стрибків у липні

У той час в Україні, за словами Паращія, була гіперінфляція, а тому тримати готівку в місцевій валюті не було сенсу. Отже, усі намагалися тримати заощадження у "твердих" валютах, а найбільш поширеною та доступною серед них був долар.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Ця історична пам'ять виявилася напрочуд міцною – мабуть, якби сьогодні раптом в Україні ввели євро, то долар би все одно використовувався як засіб готівкових заощаджень та оцінки великих покупок, наприклад нерухомості.

Про популярність долара розповідає для 24 Каналу й економіст Борис Кушнірук. Крім того, він зауважує, що у часи незалежності важливим фактором було те, що основні торгові обороти відбувалися саме в американській валюті.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Знову ж таки все через те, що коли з'явилося євро, то воно не мало торговельної ваги, а тому торги попри наявність цієї валюти все одно велися в доларах. Крім того, заощадження, які зберігали і компанії, і люди, теж були в доларах.

Економіст додає, що український експорт здебільшого сировинний, а розрахунки щодо сировинних товарів проводяться переважно у доларах. Тому вага долара в українських золотовалютних резервах та заощадженнях має важливе місце.

Економіст Віталій Шапран для 24 Каналу каже, що до початку повномасштабної війни у 2022 році, поки були повністю відкриті морські шляхи, навіть щодо імпортних контрактів була перевага долара над євро.

Віталій Шапран Економіст, ексчлен Ради НБУ Крім того, готівковому євро трохи більше, ніж 20 років. А для резервної валюти це незначний вік.

У якій валюті міжнародні валютні резерви України?

Головна валюта в резервах НБУ – долар США, що відповідає глобальній тенденції. Адже американська валюта залишається домінуючою резервною валютою у світовому масштабі.

Про що свідчить показник міжнародних резервів країни Це важливий економічний індикатор, що свідчить про фінансову стійкість країна та її здатність підтримувати стабільність нацвалюти, обслуговувати зовнішні борги, забезпечувати імпорт тощо.

Станом на 1 липня, за даними НБУ, міжнародні валютні резерви України становили 45 мільярдів доларів США, натомість чисті валютні резерви складали 30,7 мільярда доларів.

Такі показники демонструють динамічний ріст, адже у червні міжнародні валютні резерви були на рівні 44,5 мільярда доларів.

Зауважте! Станом на 1 квітня 2025 року, українці зменшили свої вклади в гривню, а натомість збільшили свої вклади в долари. Про це свідчать дані НБУ.

– У національній валюті 60 мільйонів вкладів на 892,8 мільярда гривень.

– У валюті було 10,4 мільйона вкладів на 500 мільярдів гривень.

Чи має ризики для банківського сектору у прив'язаності до долара?

За словами Шапрана, банкірам насправді має бути все одно щодо прив'язаності до долара, оскільки обидві валютні зони мають однаково розвинуту інфраструктуру.

Основна концентрація ризиків відбувається при зовнішньоекономічній діяльності саме через коливання курсу долара США до євро. За умови коли долар до гривні стабільний, а євро дорожчає до долара (і відповідно до гривні), це стимулює український експорт то єврозони й підіймає ціни на імпорт та навпаки,

– пояснює пан Віталій.

Коли євро до долара слабшає, це погано для українських експортерів, але водночас це ще й стимулює продажі європейського імпорту в Україні.

Зверніть увагу! Отже, щоб уникнути таких ризиків, Україна повинна розвивати внутрішній ринок строкових валютних контрактів на курс пари долар/євро.

Натомість Борис Кушнірук пояснює, що кошти, які зберігаються в банках, є переважно коштами клієнтів. А от власні кошти банків є відносно невеликими в розмірах й вони далеко не в доларах, а у кеші.

Тобто якщо банк має вільні кошти, то це переважно готівка, як-от в касі банку, або в якихось активах (цінні папери, боргові папери тощо). Тобто лише незначна частина цих коштів знаходиться у власних валютних заощадженнях.

Тому, виходячи з цього, проблеми щодо прив'язаності до долара не існує для банків,

– підсумовує Кушнірук.

Чому частка євро менша, ніж частка долара в економіці України?

Менша частка євро в Україні, за словами Паращія, через те, що основними українськими експортними позиціями є зерно, руда та метали.

Річ у тім, що ціна на ці товари формуються на світових біржах у доларах,

– резюмує Паращій.

Кушнірук пояснює, що історично так склалося, що сировинні товари (тобто ті, які експортує Україна) розраховуються саме в американській валюті.

Крім того, потрібно розуміти, що в нашій структурі є не лише Європа, попри те, що саме вона є основним торговельним партнером на сьогодні.

Щодо експорту, то ми досі продаємо здебільшого в інші країни, де ходять саме долари,

– каже економіст Кушнірук.

Вступ до ЄС взагалі не означає обов'язок для країни-члена вводити євро у внутрішній обіг, зауважує Шапран. Прикладів успішної монетарної самостійності в Європі дуже багато: Польща, Болгарія тощо.

В міру інтеграції нашої економіки до єврозони ми цілком можемо зіштовхнутись з ситуацією, коли нам буде економічно доцільно переходити на євро. Зараз такі ідеї не те що не на часі, вони будуть тільки дратувати наших партнерів в США, які дуже уважно слідкують за спробами виходу країн-партнерів з доларової зони впливу,

– пояснює економіст Віталій Шапран.

Крім того, головні економічні чинники переходу на євро в Україні на сьогодні відсутні. Хоч 50% – 60% українського експорту товарів зараз йде в ЄС, але далеко не всі контракти укладаються в євро.

Наприклад, контракти з поляками, угорцями або навіть міжнародними компаніями, які діють в ЄС через своїх посередників, часто укладаються в доларах США.

За даними Міжнародного валютного фонду, частка долара США у світових валютних резервах у першому кварталі 2025 року знизилася до 57,7%, пише Reuters. Натомість частка резервів у євро навпаки зросла.

Попри це частка світових валютних резервів, що зберігаються в доларах США, становить 57,8% на кінець 2024 року, а частка євро на рівні 20%.

Чи є ризик у переорієнтації з долара на євро?

На думку Паращія, навіть якщо Україна перейде на євро, то всі котирування досі проводитимуться в доларах.

Ми як країна, економіка якої переважно базується на експорті сировини, отримуватимемо кошти за сировинну продукцію у доларах. Поки Україна не перейде з сировинної економіки, то це триватиме й надалі,

– каже Борис Кушнірук.

Паращій додає, що варто врахувати різні варіанти наслідків переходу. Наприклад, ефект від безготівкової та готівкової переорієнтації.

Якщо говорити про безготівкову валюту, то переорієнтація на євро ніяк на економіку не вплине,

– каже пан Олександр.

А от з готівковою переорієнтацією може бути не так просто, адже не факт, що буде достатньо готівкових євро, щоб вони замінили готівкові долари.

Шапран щодо цієї теми заявив, що якщо якірною валютою зараз зробити євро, а курс долара буде нестабільним, то, найімовірніше, ми побачимо гостре невдоволення основних аграрних експортерів, ймовірно металургів та інших експортерів сировини.

Ціноутворення на їх продукцію відбувається в доларах США, постійні коливання курсу на національному ринку просто призведуть до дисбалансів в роботі цих компаній. Крім того, по мірі відкриття морських шляхів для України ми знову повернемось до більш тісних відносин з країнами з доларової зони впливу,

– каже пан Віталій.

Натомість ситуація зміниться лише внаслідок структурних змін в українській економіці – зменшення частки сировинного виробництва, збільшення частки послуг та виробництва товарів для кінцевого споживача.

Це дійсно може наблизити Україну до ідеї переходу до євро з початку як якірної валюти, а потім як платіжного засобу, але цей шлях розрахований на десятиліття важкої роботи і системних реформ.