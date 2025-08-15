Що відбуватиметься на валютному ринку в кінці серпня?

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий вказав, що ближче до завершення серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься "в дусі" попередніх кількох місяців.

Читайте також Виплати за загиблого воїна: чому насправді родині не виплатили 15 мільйонів

Курс долара

Як каже банкір, курс американської валюти залежатиме від кількох чинників, найголовнішим з яких є чинний режим "керованої гнучкості". Завдяки йому, регулятор залишається основним гравцем на ринку, уважно відстежуючи баланс між попитом і пропозицією

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ринкові механізми курсоутворення ніхто не скасовував: ми констатуємо, що у серпні є певна "зайвина" пропозиції, адже аграрії реалізовують надлишок валюти під жнива, тому роль Нацбанку може бути трохи зменшена, а курсові показники формуватимуться природним шляхом.

Лєсовий нагадує, що в умовах режиму "керованої гнучкості" на ринку відсутні різкі перепади курсу долара. Саме це робить ринок до міри прогнозованим.

Курс євро

А от коливання курсу євро підпорядковуватимуться світовій кон'юнктурі торгів пари долар / євро. А також відповідній індексації через пару гривня / долар. Тобто, щоб з'ясувати можливі курсові перипетії, варто поглянути на співвідношення долара до євро.

За нашими оцінками, співвідношення цих двох світових валют може скласти 1 євро до 1,2 долара. Тобто в українському вимірі це означатиме коливання в межах 48 – 49 гривні за євро,

– каже Лєсовий.

Як зміниться курс в кінці серпня?