Что будет происходить на валютном рынке в конце августа?

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой указал, что ближе к завершению августа ситуация на валютном рынке будет оставаться "в духе" предыдущих нескольких месяцев.

Читайте также Выплаты за погибшего воина: почему на самом деле семье не выплатили 15 миллионов

Курс доллара

Как говорит банкир, курс американской валюты будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является действующий режим "управляемой гибкости". Благодаря ему, регулятор остается основным игроком на рынке, внимательно отслеживая баланс между спросом и предложением

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Рыночные механизмы курсообразования никто не отменял: мы констатируем, что в августе есть определенная "излишество" предложения, ведь аграрии реализуют избыток валюты под жатву, поэтому роль Нацбанка может быть немного уменьшена, а курсовые показатели будут формироваться естественным путем.

Лесовой напоминает, что в условиях режима "управляемой гибкости" на рынке отсутствуют резкие перепады курса доллара. Именно это делает рынок в меру прогнозируемым.

Курс евро

А вот колебания курса евро будут подчиняться мировой конъюнктуре торгов пары доллар/евро. А также соответствующей индексации через пару гривна/доллар. То есть, чтобы выяснить возможные курсовые перипетии, стоит взглянуть на соотношение доллара к евро.

По нашим оценкам, соотношение этих двух мировых валют может составить 1 евро к 1,2 доллара. То есть в украинском измерении это будет означать колебания в пределах 48 – 49 гривны за евро,

– говорит Лесовой.

Как изменится курс в конце августа?