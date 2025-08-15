Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 15 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений против 14 августа) и продажа по 41,70 гривны (-5 копеек).

Покупка евро проходит по 48,05 гривны (-16 копеек), продажа – по 48,72 гривны (-15 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,54 гривны (-1 копейка), а продать по 41,49 гривны (-1 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-34 копейки), а продают по 41,54 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

Что будет с курсом доллара и евро?

Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на наличном рынке на следующей неделе курсы валют будут такими: доллар в пределах 41,4 – 41,8 гривны, а евро в пределах 48 – 49,5 гривны.

Если говорить о курсе доллара, то по мнению Лесового, валюта будет напрямую зависеть от режима управляемой гибкости.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Этот режим является наиболее эффективным в условиях войны. Регулятор остается основным игроком на рынке, внимательно отслеживая баланс между спросом и предложением.

В то же время курс евро будет подчиняться мировой конъюнктуре торгов пары доллар/евро и соответствующей индексации через пару гривна/доллар.

То есть, чтобы выяснить возможные курсовые перипетии, стоит взглянуть на соотношение доллара к евро – чем она больше, тем вероятнее будет больше украинский курс евровалюты,

– отметил господин Тарас.

По оценкам банкиров, соотношение двух мировых валют может составить 1 евро к 1,2 доллара.